Projetos de salvaguarda do caxambu seguem ocorrendo no Quilombo Monte Alegre

today11 de junho de 2023 remove_red_eye112

No último sábado (10) ocorreu, no Quilombo Monte Alegre, mais uma edição dos projetos Difusão da Identidade Caxambuzeira (financiado pela Secretaria Estadual de Cultura, através do Funcultura) e Roda do Mês (viabilizado pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio da Lei Rubem Braga).

Por meio dessas iniciativas, a tradição do caxambu é transmitida às novas gerações de forma prática, com explicações orais e realização de rodas de caxambu. Além disso, há um estreitamento das relações de compadrio entre integrantes de diferentes grupos de caxambu, por meio de discussões – abordando temáticas essenciais para esses representantes do Patrimônio Imaterial capixaba – e também durante as próprias rodas.

O encerramento de cada edição dos dois projetos fica por conta justamente da formação de uma grande roda de caxambu, cumprindo, assim, o importante papel de interação e troca de conhecimentos entre os praticantes.

Fátima Buzatto Moura, de Monte Alegre, afirma que “é muito gratificante ver que o trabalho da associação rende tantos frutos para as pessoas do quilombo, um lugar tão carente de atenção, mas que, pouco a pouco, vai ganhando o merecido protagonismo”.

Na programação deste sábado também ocorreu uma conversa entre os moradores do quilombo, em especial os componentes do Caxambu Santa Cruz, para realizar um balanço da tradicional festa Raiar da Liberdade deste ano, ocorrida no último dia 13 de maio.

“Todos os anos realizamos a avaliação da nossa festa. Este ano foi muito especial porque contamos, pela primeira vez, com recursos do Funcultura e com a parceria da EDP, o que aumentou muito nossa responsabilidade. Na reunião, avaliamos o Raiar, definimos os pontos de melhoria e apresentamos a prestação de contas para os integrantes do Caxambu e da Associação de Salvaguarda. Agora sim, nosso evento está encerrado e podemos pensar no do ano que vem, que será ainda melhor”, comenta Genildo Coelho Hautequestt Filho, gestor de projetos da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense e um dos organizadores do evento.

Os presentes também puderam conferir, em primeira mão, a exibição do vídeo com a cobertura completa do Raiar da Liberdade – que, este ano, foi realizado com recursos públicos do Governo do Espírito Santo viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, da Secretaria da Cultura, e conta com o patrocínio da EDP, Distribuidora de Energia Elétrica do Espírito Santo.

Esse vídeo já está disponível, na íntegra, no canal da Associação, por meio do link https://youtu.be/RfXK7_vFCjA. Nele, o público pode conferir depoimentos de lideranças comunitárias, autoridades e visitantes, além de imagens da festa, que contou com missa afro, mesa de debate, lançamento do livro “Memórias do Caxambu Santa Cruz”, apresentação de diversos grupos do Patrimônio Imaterial do Espírito Santo e a tradicional feijoada comunitária.