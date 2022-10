CACHOEIRO | Projetos de valorização da cultura quilombola são realizados em Monte Alegre

Desde o mês passado, o Quilombo Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, sedia projetos de valorização e difusão das histórias e memórias quilombolas: Caxambu na Escola do Quilombo e Ponto de Memória Quilombola. Ambos são inciativas aprovadas pelo Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura – Secult.

O Ponto de Memória Quilombola visa a transmissão das experiências e da sabedoria dos idosos da comunidade local aos mais jovens, com rodas de conversa que posteriormente devem se transformar em um livro. Até o momento, já ocorreram 2 encontros, sempre com a participação da maioria das pessoas com mais de 60 anos da localidade.

Com proposta parecida, porém um público-alvo diferente, também está em curso o Caxambu na Escola. A cada edição, esse projeto leva às crianças do quilombo – todos estudantes da EMEB Monte Alegre – o conhecimento sobre a tradição do Caxambu, cultivada e mantida graças às mestras do grupo Santa Cruz, certificado como Patrimônio Imaterial do Brasil.

Os dois projetos são conduzidos pelas mestras Maria Laurinda Adão, Adevalmira Adão Felipe, Geralda Nogueira Calixto e Neuza Gomes Ventura, e contam com a participação da contadora de histórias cachoeirense Maria Elvira Tavares Costa.

Na próxima segunda-feira (24) ocorre o terceiro encontro de ambos os projetos. Eles são coordenados pela Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, que vem desenvolvendo diversos projetos de valorização da cultura capixaba no sul do Espírito Santo há mais de duas décadas.

Genildo Coelho Hautequestt Filho, coordenador dos projetos da Associação, destaca que essas iniciativas têm grande importância para a preservação da cultura local. “Somente difundindo as histórias e memórias do quilombo entre as novas gerações é que garantiremos sua perpetuação”.

Dona Neuza, uma das mestras do quilombo, conta que percebe que “as crianças ficam animadas de saber mais sobre o que nós construímos e continuamos fazendo. A gente precisa ter encontros como esses para poder passar o nosso conhecimento para frente”.

Os projetos têm o apoio financeiro do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura – Secult, por meio dos editais 8/2021 (seleção de projetos e concessão de prêmio para valorização dos patrimônios imateriais reconhecidos e registrados no Estado do Espírito Santo) e 9/2021 (seleção de projetos culturais setoriais e concessão de prêmio para pontos de memória).

fotos Luan Volpato