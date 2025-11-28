Cachoeiro realiza aula inaugural e inicia formação dos 40 novos Guardas Municipais
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou, na manhã de quinta-feira (27), a aula inaugural do Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal (GCM), marcando o início da segunda etapa do concurso público para o ingresso na corporação.
A cerimônia aconteceu no auditório do Centro de Manutenção Urbana (CMU) e reuniu autoridades municipais, instrutores e os 40 candidatos convocados.
A partir da próxima segunda-feira (1º), os futuros guardas iniciam oficialmente as aulas do curso, que é obrigatório e de caráter eliminatório, seguindo rigorosamente as normas estabelecidas pelo Convênio de Cooperação Técnica nº 001/2025 firmado entre a Prefeitura, a Polícia Civil do Espírito Santo e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP).
Formação completa e de alto padrão
O curso contará com 632 horas presenciais, realizadas em tempo integral, com atividades nos períodos diurno e noturno, incluindo sábados, domingos e feriados. A formação se estenderá até abril de 2026, podendo ser prorrogada até junho, conforme a necessidade do cronograma.
A capacitação abrange disciplinas teóricas e práticas e foi estruturada para garantir que os novos guardas concluam a etapa com o mais alto nível de preparo técnico e operacional.
Prefeito em exercício destaca compromisso com a segurança
O prefeito em exercício, Júnior Corrêa, deu boas-vindas aos novos candidatos e ressaltou a importância do momento para o município.
“Hoje celebramos uma conquista muito importante para Cachoeiro. Esses 40 futuros guardas começam uma jornada que reforça nosso compromisso com a segurança e com a valorização do serviço público. Com planejamento, responsabilidade fiscal e determinação, estamos ampliando e fortalecendo a nossa GCM. Desejo sucesso a cada um nessa formação que começa oficialmente na próxima segunda-feira, e reforço que a cidade acredita e confia em vocês”.
Integração com outras forças amplia os resultados
O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, destacou o alto nível da formação e o trabalho conjunto com as instituições estaduais.
“A Guarda Municipal de Cachoeiro tem sido exemplo pela dedicação e pelos resultados. Esse curso segue os padrões mais rigorosos e nasce de uma parceria sólida com a Polícia Civil e a SESP, garantindo qualificação técnica e alinhamento às melhores práticas de segurança pública. Os novos guardas chegam para somar e fortalecer ainda mais esse trabalho que já vem sendo feito com seriedade e integração entre todas as forças”.
Avanço garantido por gestão responsável
A convocação dos aprovados e o início desta etapa só foram possíveis graças ao planejamento e ao equilíbrio fiscal implementados pela gestão municipal, que vem ampliando investimentos em áreas prioritárias, especialmente segurança pública.
A aula inaugural desta quinta-feira simboliza um novo capítulo para os 40 candidatos e para o município, que em breve contará com uma Guarda ainda mais preparada, moderna e alinhada às necessidades da população.