CACHOEIRO | Rematrícula de alunos da rede municipal de ensino já pode ser solicitada

9 de novembro de 2022

Foi aberto, nesta quarta-feira (9), o período de rematrícula na rede municipal de educação de Cachoeiro de Itapemirim para o ano letivo de 2023.

Os responsáveis por estudantes devem realizar o pedido no Portal do Aluno

(prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/educaci/portalaluno).

O prazo limite, que, inicialmente, terminaria no próximo dia 16, foi estendido em dois dias, até 18 de novembro, devido a instabilidades no sistema ao longo desta quarta.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, embora o procedimento on-line reserve a vaga do aluno na escola em que ele já estuda, os responsáveis deverão comparecer à unidade, no período de 17 a 23 de novembro, para atualizar os dados cadastrais do estudante e entregar os documentos necessários, efetivando, assim, a rematrícula.

Na secretaria da escola serão solicitadas cópias atualizadas de: cartão de vacina, CPF dos pais ou responsáveis e do estudante, comprovante de residência (conta de energia). O atendimento acontecerá das 7h às 17h.

A família que não desejar realizar a rematrícula deverá preencher a declaração de desistência da vaga, esclarecendo o não interesse de que o estudante permaneça na unidade de ensino atual, conforme portaria – a ser divulgada no Diário Oficial do Município – que regulamenta o processo da rede municipal de ensino.

Matrículas novas

O período de rematrículas abre o processo de preenchimento de vagas na rede municipal de educação para o ano letivo de 2023. Em seguida, terá início a fase de matrículas novas, para alunos de outras redes que queiram ingressar em escolas municipais.

Também será possível fazer a solicitação de matrículas novas pelo Portal do Aluno, no período de 17 a 23 de novembro. Depois, entre os dias 6 e 16 de dezembro, os pais deverão procurar as secretarias das unidades escolares escolhidas para a efetivação da matrícula.

Para isso, será necessário apresentar a declaração escolar da última unidade em que o aluno estudava, contendo a série a ser cursada em 2022. Além disso, também terão de ser entregues cópias atualizadas de: certidão de nascimento, comprovante de escolaridade histórico escolar ou declaração da Unidade de Ensino de origem, exceto para os interessados nas vagas de Maternal I, II, III e IV, ou seja, para alunos de 0 a 3 anos; cartão de vacinação atualizado, acompanhado de declaração expedida pela Unidade de Saúde; laudo médico atualizado para estudantes com deficiência, salvo quando houver laudo definitivo; comprovante de residência atualizado (somente conta de energia); CPF do pai, mãe ou responsável legal; CPF da criança ou estudante; cartão do SUS; registro individual das aprendizagens do estudante (somente para efetivação de matrícula no Maternal II, Maternal III, Maternal IV, Pré I, Pré II, 1º ano, 2º ano e 3º ano).