Cachoeiro se prepara para a 17ª edição da Feira de Negócios e Agroturismo

Falta pouco para a 17ª edição da Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro. O tradicional evento será realizado de 27 a 30 de setembro, no novo pavilhão do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, bairro Aeroporto, com entrada e estacionamento gratuitos.

Durante todos os dias da feira, os visitantes poderão conferir estandes de expositores dos setores de comércio, artesanato, indústria, serviços, produção rural, dentre outros.

Além disso, o evento terá uma extensa programação de palestras com temas voltados aos empreendedores, ministradas por grandes nomes como Marcelo Marrom e André Damasceno.

Na área de artesanato, a Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) promoverá, ao longo da feira, diversos workshops voltados para artesãos das mais diversas áreas.

“A Feira de negócios e Agroturismo se tornou, nos últimos anos, um dos eventos mais aguardados do calendário de Cachoeiro. É uma excelente oportunidade para celebrar nossos empreendedores e explorar as diversas oportunidades de negócios que nossa cidade tem a oferecer”, destaca o prefeito Victor Coelho.

A 17ª edição da Feira de Negócios e Agroturismo é uma realização da prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), e conta com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Balcão de Empregos

Entre os dias 27 e 29 de setembro, sempre das 9h às 17h, funcionará o Balcão de Empregos, uma ação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro, para contribuir com quem busca vagas no mercado de trabalho.

Haverá cadastramento de trabalhadores interessados, emissão de carteira de trabalho digital, dentre outros serviços. Também será disponibilizada uma sala para que os empresários presentes e interessados possam realizar entrevistas de emprego.

Lançamento do app “Cachoeiro Online”

Durante o primeiro dia da Feira, a Coordenadoria Executiva de Tecnologia de Informação (CTI) da prefeitura de Cachoeiro realizará o lançamento do aplicativo “Cachoeiro Online”, às 17h30, na Arena do Conhecimento.

A nova plataforma da gestão municipal visa facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, como agendamentos e abertura de solicitações.

A ferramenta contará com espaço exclusivo do Procon do município, onde o cidadão poderá abrir e acompanhar processos; realizar consulta de preços; participar de audiências e acessar o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, o aplicativo Cachoeiro Online disponibilizará um assistente virtual com reconhecimento de voz e texto, informações sobre transporte público, chamados, dúvidas e outros serviços.

Negociação de dívidas

A 17ª Feira de Negócios e Agroturismo contará, ainda, entre os dias 27 e 29 de setembro, com um Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon. Das 9h às 17h, os consumidores poderão negociar formas mais vantajosas de quitar seus débitos com as empresas participantes.

Programação Feira de Negócios e Agroturismo 2023

Quarta-feira, 27 de setembro de 2023

Arena do Conhecimento

14h30 – Oficina Métodos de Preparação de Cafés Especiais (SENAC)

15h30 – Seu Negócio no E-commerce com Rebeca Schaydegger (SENAC)

16h30 – Criatividade no Setor de Turismo (SENAC)

17h30 – Lançamento dos Projetos de Tecnologia (PMCI/CTI)

19h – Abertura Oficial e Música ao vivo com o Quarteto Detalhes

Artesanato

15h – Workshop de Artesanato, técnica de costura criativa com Dani Fiorio (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato, técnica de encadernação com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato, técnica de bordado com Miriam Milagres (SEMCIT)

Estande Senac

14h às 18hr – Consultoria em vitrines com Bianca Corona (SENAC)

Praça de alimentação

19h – Música ao vivo com Banda Ligação Direta

21h – Música ao vivo com Banda Mundo & Cia

Quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Arena do Conhecimento

15h – Palestra Educação Financeira com Gustavo Bandeira Gomes (SICREDI)

16h – Palestra Harmonização com Cerveja Artesanal (SENAC)

17h – Roda de Conversa: O Poder das Lives com Priz Azevedo e convidadas (ACISCI)

19h – Palestra “Não durma antes de sonhar!” com Marcelo Marron (ACISCI)

Artesanato

15h – Workshop de Artesanato, técnica de encadernação com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato, técnica de costura criativa com Dani Fiorio (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato, técnica de bordado com Miriam Milagres (SEMCIT)

Estande Senac

14h às 17h – Consultoria em vitrines com Bianca Corona (SENAC)

14h – Palestra Mulheres na Tecnologia da Informação com Vanessa Dutra e Rebeca Schaydegger (SENAC)

15h30 – Palestra Oratória para Reuniões Remotas com Gustavo Ribeiro (SENAC)

18h – Palestra Vitrines atrativas com Bianca Corona (SENAC)

19h30 – Lanches rápidos com Chefe Renato (SENAC)

Praça de alimentação

17h – Palestra “Desvendando os regulamentos: como legalizar sua produção de Chopp artesanal” com Ramon Moulin Permanhane (SUBTERRÂNEA)

19h – Música ao vivo com Banda Viva Som

21h – Música ao vivo com Banda Kê Swing Bom

Sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Arena do Conhecimento

13h – Conferência da Juventude – Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (SEMCIT)

15h – Palestra Fotografias para Mídias Digitais com Matheus Martins (SENAC)

16h – Palestra Massas Artesanais com Chefe Renato (SENAC)

17h – Palestra “Madeira Tratada: Um material ecologicamente correto” com Eng. José Antônio Neto (TORABRÁS)

18h – Palestra: Destrave sua autoimagem lucrativa com Priz Azeredo (ACISCI)

19h – Palestra “O jeito Disney de encantar clientes” com André Damasceno (SENAC)

Artesanato

15h – Workshop de Artesanato, técnica de bordado com Miriam Milagres (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato, técnica de costura criativa com Dani Fiorio (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato, técnica de encadernação com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

Estande Senac

14h às 17h – Consultoria em vitrines com Bianca Corona (SENAC)

18h – Bate papo “Estética e Belza com Atitude” com Dra. Amanda Marangoanha (SENAC)

Praça de Alimentação

18h – Música ao vivo com Grupo Zero 28 Band

21h – Música ao vivo com Banda Auge

Sábado, 30 de setembro de 2023

Arena do Conhecimento

8h30 – Conferência da Juventude (SEMCIT)

16h – Desfile de Moda Solidária com Mistic Models (MISTIC)

Artesanato

15h – Workshop de Artesanato, técnica de encadernação com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato, técnica de bordado com Miriam Milagres (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato, técnica de costura criativa com Dani Fiorio (SEMCIT)

Estande Senac

12h – Atendimento de beleza e estética com Dra. Amanda Marangoanha e Mariléia Stanzai (SENAC)

13h – Métodos de Preparação de Cafés Especiais (SENAC)

09 as 13h – Emissão de RG (SEMCIT)

Praça de Alimentação

18h – Música ao vivo com Grupo Koisa Nossa

19h – Música ao vivo com Matheus Matos & Murilo

Modo circulação: Orquestra Choro S/A

foto divulgação/PMCI