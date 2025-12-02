CACHOEIRO | Secretária desmente boatos sobre fechamento de UBSs

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim desmentiu, nesta terça-feira (2), informações falsas que circularam nas redes sociais sobre o suposto fechamento de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no município. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Renata Fiorio, todas as unidades seguem funcionando normalmente e a população não está desassistida.

Os boatos surgiram durante o processo de substituição de profissionais contratados, etapa prevista dentro da reestruturação da Atenção Primária do município — um movimento que não acontecia há anos e que coloca Cachoeiro como referência em organização e qualidade da saúde pública, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil, conforme reconhecido por diversos rankings nacionais.

Nenhuma unidade está fechada

Renata explicou que não há registro oficial de qualquer UBS fechada e reforçou que eventuais ausências pontuais de profissionais ocorreram devido ao período de posse e alocação dos novos contratados.

“Não existe nenhuma unidade básica de saúde fechada em Cachoeiro. Todas estão funcionando e sendo providas com os profissionais necessários. O processo seletivo tem objetivo justamente de recompor equipes que já estavam desfalcadas há muito tempo”, afirmou a secretária.

Ela destacou que unidades citadas em boatos, como Córrego dos Monos e Village da Luz, seguem em funcionamento, com parte dos profissionais já em atividade e outros entrando em exercício ao longo desta semana.

Reestruturação necessária e transparente

Segundo Renata, a transição entre o processo seletivo de 2023 e o atual sempre esteve prevista, já que os contratos temporários tinham data de encerramento. A nova seleção foi organizada de forma distrital, permitindo que trabalhadores das próprias comunidades pudessem concorrer às vagas em suas regiões.

“Estamos fazendo a maior reestruturação da Atenção Básica em muitos anos. Isso traz algumas adaptações iniciais, mas garante mais qualidade, estabilidade e preparo técnico para as equipes. Essa troca fortalece o sistema e faz Cachoeiro avançar”, destacou.

Ela reforçou que todo o procedimento é auditado, acompanhado pelo Ministério Público e Tribunal de Contas, garantindo segurança jurídica e transparência.

População segue assistida

A secretária também explicou que eventuais salas de vacina podem ter ficado momentaneamente sem profissional devido à posse e treinamento técnico dos novos contratados, mas rapidamente foram reativadas, com alternativas imediatas no Centro Municipal de Saúde e na Casa Rosa — unidades com equipes efetivas e funcionamento normal.

“Ninguém em Cachoeiro está desassistido. Toda nossa rede de urgência, emergência, vacinação e atendimento médico segue ativa. Se houver qualquer unidade fechada, peço que enviem foto, vídeo, data e local, porque oficialmente isso não existe”, reforçou Renata.

Referência em saúde

Cachoeiro segue sendo reconhecida nacionalmente pelas boas práticas de gestão da Saúde, destacando-se entre as melhores cidades do Sudeste e do Espírito Santo em acesso e qualidade do atendimento básico. A reestruturação atual, segundo a secretária, fortalece ainda mais esse cenário.

“O que estamos fazendo hoje garante um futuro mais forte para a saúde pública da cidade. Estamos qualificando equipes, modernizando processos e reforçando o compromisso com um atendimento humano, eficiente e presente. Cachoeiro segue sendo referência”, concluiu.