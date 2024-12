CACHOEIRO | Theodorico Ferraço anuncia equipe de secretariado para 2025

12 de dezembro de 2024

Na tarde desta quinta-feira (12), o prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), ao lado de seu vice, Júnior Corrêa (NOVO), anunciou em coletiva de imprensa, realizada no auditório da CDL, os nomes que irão compor sua equipe de secretariado a partir de janeiro de 2025.

A coletiva contou com a presença de vereadores recém-eleitos, além de diversos integrantes que integrarão o primeiro escalão da Prefeitura.

O prefeito Ferraço, ao anunciar sua equipe, destacou a importância de união e trabalho conjunto para o progresso de Cachoeiro. “Nosso objetivo é fortalecer a cidade, sempre com foco no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida de nossa população. Temos uma equipe qualificada e comprometida, e tenho plena confiança de que, com a colaboração de todos, conseguiremos avançar nas diversas áreas da administração municipal”, afirmou.

Ele também enfatizou que o trabalho será pautado no diálogo e na transparência. “Vamos continuar construindo, com muita seriedade e empenho, um governo para todos. Para isso, a união de todos os setores da sociedade e da nossa equipe de secretários será fundamental. Cachoeiro é uma cidade com enorme potencial, e estamos prontos para trabalhar, em conjunto, para que nosso município seja cada vez mais próspero e acolhedor para os cachoeirenses”, completou Ferraço.

Nomes dos futuros secretários e suas respectivas pastas:

• Eliseu Vargas – Secretaria Municipal da Fazenda

• Celeida Chamao de Medeiros – Secretaria Municipal de Educação

• Fabrício Ferreira Soares – Secretaria Municipal de Interior

• Jean Cypriano – Secretaria de Desenvolvimento Econômico

• Gustavo Moulin – Procuradoria Geral do Município

• Danielly Brandão Távora – Presidência do Instituto de Previdência de Cachoeiro (IPACI)

• Clayton Siqueira – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito

• Amós Marcelino – Secretaria Municipal de Administração

• José Santiago – Secretaria Municipal de Obras

• Vera Maia – Secretaria Executiva de Comunicação

• Parraro Scherrer – Secretaria Municipal de Direitos Humanos

• Ary Moreira – Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços

• Rogério Ribeiro – Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo

• Fernando Moura – Controladoria Geral do Município

• Norma Ayub – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

• Edson Januário – Secretaria Municipal de Governo e Planejamento e/ou Secretário Executivo de Relações Institucionais

• Mauro Sá – Secretaria Municipal de Transportes e também a Secretaria de Agricultura

• Larissa Patrão – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

• Renata Fiorio – Secretaria Municipal de Saúde

• Vilson Carlos Gomes – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa)

• Rodolpho Maia – responderá interinamente pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida