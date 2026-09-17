Cachorra é resgatada em situação de maus-tratos e tutor é detido na Serra

today17 de setembro de 2026 remove_red_eye73

Animal estava sozinho em imóvel sem moradores, em ambiente insalubre e com sinais de desnutrição; ocorrência foi registrada no bairro Praia da Baleia

Uma cachorra da raça Chow Chow foi resgatada de uma situação de maus-tratos na tarde desta quarta-feira (16), no bairro Praia da Baleia, na Serra, na Grande Vitória. O tutor do animal foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia após uma fiscalização conjunta envolvendo a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), a Polícia Militar e a Prefeitura da Serra.

A operação aconteceu no Condomínio Vila Geribá, na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa. Segundo as informações apuradas durante a fiscalização, denúncias apontavam que o animal estaria sofrendo negligência e maus-tratos de forma recorrente desde março deste ano.

A situação foi confirmada durante a vistoria. De acordo com o síndico do condomínio, os episódios já vinham sendo observados anteriormente.

Animal estava sozinho em imóvel

Durante a fiscalização, a equipe encontrou a cachorra em uma varanda com espaço limitado, em condições consideradas insalubres. O imóvel não estaria sendo habitado e, segundo os responsáveis pela vistoria, não havia ração disponível no local.

O médico-veterinário João Victor Torres, da Comissão de Bem-Estar Animal da ALES, participou da avaliação e relatou as condições encontradas.

Segundo o profissional, o ambiente apresentava forte odor, sujeira e acúmulo de secreções, fezes e urina. A cadela utilizava uma fralda que, conforme a avaliação, estava sem troca havia bastante tempo.

O veterinário também identificou sinais físicos preocupantes. A cachorra apresentava escore corporal muito baixo, com costelas e coluna vertebral visíveis, além de um edema acentuado na região vulvar, que poderia estar relacionado a algum problema de saúde.

No local havia três recipientes destinados a água e alimentação. No momento da fiscalização, entretanto, não havia indícios de alimento e havia apenas uma pequena quantidade de água.

Ainda conforme o relato do veterinário, não foram encontrados no imóvel ração, medicamentos, prescrições ou laudos que comprovassem algum tratamento em andamento.

O responsável teria informado à equipe que alimentava o animal com ovo e fígado cozidos e confirmou que ninguém morava no imóvel, deixando a cadela sozinha por período indeterminado.

Laudo apontou situação compatível com maus-tratos

Após a inspeção do ambiente e a avaliação clínica, os profissionais emitiram um laudo técnico atestando uma situação compatível com maus-tratos.

De acordo com Juarez Rodrigues de Lima Filho, agente técnico da CPI de Maus-Tratos aos Animais, a equipe foi mobilizada após a comissão receber a denúncia e constatou as condições em que a cachorra era mantida.

“Chegando lá, atestamos o crime de maus-tratos sofrido por um Chow Chow. Durante o procedimento, nós vimos que o imóvel não estava sendo habitado, não foi ofertado água nem comida, e a condição do animal era bem precária”, relatou.

Segundo Juarez, o caso já havia sido fiscalizado anteriormente pela Fiscalização do Meio Ambiente da Serra. Conforme o agente, o tutor teria apresentado documentos e laudos antigos durante as verificações anteriores, mas a situação continuou sendo acompanhada pela comissão.

Diante das evidências encontradas e do laudo veterinário, o tutor foi conduzido pela Polícia Militar à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde o caso seria apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

CPI cobra rigor contra maus-tratos

A presidente da CPI de Maus-Tratos aos Animais da ALES, deputada estadual Janete de Sá (PSB), afirmou que a comissão pretende intensificar a atuação em casos de negligência e violência contra animais.

“Não vamos tolerar que animais continuem sofrendo em silêncio dentro de residências sob a falsa justificativa de cuidado. A lei é clara e o sofrimento animal é crime”, declarou a deputada.

Janete também afirmou que a comissão pretende atuar de forma rigorosa diante de denúncias envolvendo animais em situação de maus-tratos.

Cachorra foi encaminhada para atendimento

Após o resgate, a cachorra ficou sob responsabilidade do Departamento de Fiscalização Ambiental da Prefeitura da Serra.

O animal foi encaminhado ao Rancho Bela Vista, onde deverá receber atendimento médico-veterinário, cuidados necessários e acolhimento.

O caso será analisado pela autoridade policial, que deverá avaliar as medidas cabíveis a partir do laudo veterinário e das demais evidências reunidas durante a fiscalização.