Cachorros são castrados gratuitamente em ação de bem-estar de animais

today21 de novembro de 2024 remove_red_eye56

A iniciativa é um projeto-piloto proposto pela deputada Janete de Sá

Quarenta cachorros foram castrados na ação que está sendo promovida pela deputada Janete de Sá, com apoio da Assembleia Legislativa, até este sábado (23), em Vitória. No total, 120 animais passarão pelo procedimento cirúrgico, sendo 80 cães e 40 gatos. Os animais são de protetores de animais e foram selecionados durante audiência de apresentação do projeto-piloto para a castração dos pets domésticos. Não há mais vagas para castrar animais, mas, nesta sexta-feira (22), a Prefeitura de Vitória estará presente aplicando vacinação antirrábica.

A abertura da ação foi realizada, na manhã desta quinta-feira (21), pela deputada Janete, que é presidente da Comissão de Bem-estar dos Animais. “Nós estamos aqui com protetores, que trouxeram os animaizinhos tirados da rua. Eles vão cuidar desses pets no pós-operatório, para começarmos o nosso projeto-piloto de castração de animais. Muito obrigada pela participação e vamos juntos, todos unidos pela proteção e pelo bem-estar dos animais”, assinalou a deputada.

Também prestigiaram a abertura da ação de bem-estar dos animais o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos, o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, o secretário-chefe da Casa Civil, José Maria de Abreu Júnior, dentre outras autoridades e convidados.

Janete destacou que, todos os anos, milhões de cães e gatos são abandonados ou vivem nas ruas. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, existe cerca de 30 milhões de animais de rua no Brasil, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães.

“Muitas vezes, esses animais enfrentam condições precárias, doenças e fome. Além do aspecto social, o castramento também é uma questão de saúde. Animais castrados têm menor risco de desenvolver certas doenças, como câncer de mama nas fêmeas e câncer testicular nos machos”, frisou.

O procedimento cirúrgico é realizado por meio da Unidade Móvel de Atendimento Animal (Medh Pet), que apoia o projeto-piloto.

Maria Helena Carvalho, agente de saúde, levou seu pet para cadastrar. “É um evento muito importante para conscientizar a população sobre castração de animais, que evita doenças e controla a população animal”, disse.

Além da castração, durante a ação de bem-estar animal acontecerá vacinação antirrábica para a população em geral, realizada pela Prefeitura de Vitória, feira de adoção de animais e exposição de produtos para pets.

SERVIÇO

Castração de animais de rua (cadastrados em audiência pública)

Data e horário: sexta-feira (22), de 9h às 18h / sábado (23), de 9h às 18h

Local: estacionamento externo da Ales