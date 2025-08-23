Café Rerigtiba passará a funcionar de forma contínua no Centro Cultural de Anchieta

O Centro Cultural de Anchieta ganhará em breve um novo atrativo para moradores e visitantes. O espaço vai receber o Café Rerigtiba, vencedor do chamamento público realizado recentemente pela Prefeitura.

O café funcionará de forma contínua no térreo do Centro Cultural, oferecendo não apenas um ambiente acolhedor, mas também contribuindo para movimentar ainda mais a região central da cidade. A proposta é transformar o local em um ponto de encontro para moradores e turistas que visitam constantemente Anchieta.

Segundo a administração municipal, a iniciativa fortalece a ocupação qualificada dos espaços públicos e valoriza o Centro Cultural como ambiente de convivência, lazer e cultura.

“A ideia de abrir um café chega para somar às ações que vêm sendo realizadas no Centro Cultural. Queremos que o espaço seja cada vez mais vivo, integrado ao cotidiano da população e atrativo para quem escolhe Anchieta como destino turístico”, destacou o prefeito Léo Português.

Com a novidade, o Centro Cultural amplia seu papel de dinamizador da vida urbana e cultural do município, unindo arte, história, turismo e agora também um espaço gastronômico para encontros e boas experiências.