Caixa libera pagamento do auxílio emergencial para nascidos em outubro

today2 de dezembro de 2020 remove_red_eye30

A Caixa Econômica liberou nesta terça-feira (1º) os saques e as transferências de parcelas do auxílio emergencial e da extensão do benefício para 3,6 milhões de pessoas nascidas em outubro. Esses beneficiários tiveram o dinheiro depositado na poupança social digital, referente aos ciclos 3 e 4 de pagamentos do programa.



Quem tiver recursos na conta vai poder sacar nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências. Recentemente, a Caixa reduziu o horário de atendimento presencial nesses locais. No entanto, a instituição afirma que não é preciso madrugar na fila de atendimento, pois todos os que comparecerem de segunda à sexta, das 8h às 13h, vão ser atendidos no mesmo dia.

Vale lembrar que é possível movimentar o dinheiro que está nas contas por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário consegue, também, transferir dinheiro, pagar boletos e contas, como de água e telefone, por exemplo.

Fonte: Brasil 61