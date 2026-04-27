Câmara de Anchieta devolve mais de R$ 2 milhões à Prefeitura após economia

today27 de abril de 2026 remove_red_eye75

A Câmara Municipal de Anchieta realizou a devolução de mais de R$ 2 milhões aos cofres da Prefeitura, valor proveniente da economia do duodécimo ao longo do exercício de 2025. A entrega simbólica foi feita pelo presidente do Legislativo, Renan Delfino, que destacou o compromisso da Casa com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Segundo Renan, o resultado é fruto de planejamento administrativo, contenção de despesas e trabalho conjunto entre vereadores e servidores da Câmara. O valor devolvido corresponde à sobra do duodécimo, repasse constitucional destinado à manutenção das atividades do Legislativo municipal.

“É uma alegria estar aqui entregando um recurso importantíssimo para o município. Todo o plenário fez esse exercício em 2025, com responsabilidade e compromisso. Essa economia mostra que é possível fazer mais com eficiência”, afirmou o presidente.

Ainda de acordo com Renan Delfino, o recurso poderá reforçar investimentos em áreas consideradas prioritárias para a população, como saúde, educação, segurança, cultura, esporte, lazer e turismo.

Além do valor principal, a expectativa é de que os rendimentos de aplicações financeiras possam acrescentar entre R$ 300 mil e R$ 500 mil ao montante, elevando o total para cerca de R$ 3 milhões.

O presidente também destacou que, somado aos cerca de R$ 7 milhões destinados por meio de emendas impositivas aprovadas pelo Legislativo, o volume de recursos encaminhados pela Câmara ao município chega a aproximadamente R$ 10 milhões em investimentos diretos.

A entrega foi realizada ao vice-prefeito Renato Lorencini, que agradeceu a parceria entre os poderes e afirmou que o recurso será aplicado de forma estratégica em benefício da população.

“Em nome do prefeito e de todo o governo, agradecemos esse gesto da Câmara. Tenham certeza de que faremos um bom planejamento para que esse recurso retorne em benefícios diretos para a população”, declarou.

A iniciativa reforça o papel institucional da Câmara Municipal, que além da função fiscalizadora, também contribui para o desenvolvimento do município por meio da eficiência administrativa e equilíbrio das contas públicas.