Câmara de Cachoeiro anuncia concurso público após 15 anos

today2 de setembro de 2025 remove_red_eye74

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim se prepara para realizar um novo concurso público após um intervalo de 15 anos. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), durante sessão ordinária desta terça-feira (02).

O último concurso aconteceu em 2010, quando Maitan ocupava o cargo de Chefe de Gabinete do então presidente, professor David Lóss. Agora, à frente do Legislativo, ele destaca que a realização do certame é um compromisso com a eficiência administrativa, a transparência, controle interno e o fortalecimento da democracia.

“Estamos há mais de uma década sem concurso. É hora de recompor o quadro efetivo da Câmara, garantindo servidores concursados, qualificados e comprometidos com o serviço público. Essa medida também contribui para o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do Ipaci e assegura que a Casa continue funcionando de forma cada vez mais transparente e eficiente”, afirmou o presidente.

A iniciativa, segundo Maitan, é compartilhada por todos os vereadores. Embora a condução do processo esteja sob a responsabilidade da Presidência, a decisão tem o apoio integral do colegiado.

O concurso será conduzido com base em critérios técnicos e dentro das normas legais. Em breve, a Câmara divulgará informações detalhadas sobre cargos, vagas e cronograma.

“Estamos dando um passo importante para a modernização do Legislativo cachoeirense. Esse concurso é um avanço para a instituição e para toda a população, que terá um serviço ainda mais qualificado”, reforçou Alexandre Maitan.