Câmara de Guarapari com iluminação especial

today23 de dezembro de 2020 remove_red_eye22

A Câmara de Guarapari adotou uma iluminação noturna especial para apoiar campanhas preventivas voltadas para conscientizar e alertar a população. No mês de dezembro o prédio da Casa de Leis está iluminado de amarelo, contribuindo com a causa Dezembro Amarelo, criada para combater a propagação do câncer de pele.

A iluminação especial também foi adotada pela Câmara em outras datas importantes ao longo do ano como, por exemplo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. A diferença é que nas datas citadas o prédio ficou iluminado de rosa e azul, respectivamente, ressaltando a importância de se realizar exames preventivos contra o câncer de mama e de próstata.

O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB), ressaltou a importância dos órgão públicos apoiarem essas causas. “Nós fizemos a iluminação do prédio, usamos os lacinhos amarelo, rosa e azul na roupa durante a sessão, e no início de cada mês falamos sobre essas campanhas nas sessões. São gestos simples, mas que fazem a diferença porque ao lembrarmos a população da importância de se prevenir contra essas doenças estamos ajudando a salvar vidas, e cuidar da população faz parte do nosso papel de vereador”, disse Enis.

Ozias de Castro (foto), um dos servidores mais antigos da Câmara e responsável pela iluminação, gostou da iniciativa. “Achei importante a iniciativa de usar as cores que simbolizam o mês cada campanha, porque isso nos faz lembrar de nos cuidarmos contra essas doenças que são o câncer de pele, de mama e de próstata”, afirmou o servidor.