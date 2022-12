Câmara de Piúma concede abono de R$ 4.800 para servidores e assessores

today27 de dezembro de 2022 remove_red_eye521

Foi aprovado por unanimidade, na sessão da Câmara de Piúma do último dia 14 de dezembro, a concessão de abono aos servidores e assessores do Legislativo municipal.

De acordo com a Lei 2.533, o abono foi calculado à base de até R$ 400 por mês de serviço prestado no decorrer do exercício de 2022, portanto, os funcionários que trabalharam durante o ano todo ganharam R$ 4.800.

Segundo o vice-presidente do Legislativo, vereador Elber Luiz, o abono para os servidores é fruto de um planejamento feito durante o ano de 2022 pelo presidente, que é o ordenador de despesas da Câmara, para valorizar os nossos colaboradores.

“Os cargos em comissão sofreram um corte nos salários e os assessores, por exemplo, trabalharam durante todo o ano recebendo uma complementação no salário para atingir o valor do salário mínimo. Em novembro, o presidente apresentou o resultado desse planejamento para a mesa diretora e achamos justo valorizar os servidores e juntos protocolamos um Projeto de Lei que, posteriormente, foi aprovado por unanimidade. No projeto estava previsto o valor máximo que poderia chegar, mas a equipe técnica não tinha estabelecido qual seria o valor. Foi informado pelo presidente, na semana passada, o abono de R$ 4.800,00. Importante ressaltar que os vereadores não foram contemplados por esse abono, assim como nós também não temos 13° salário. Eu, particularmente, acho importante a valorização dos servidores públicos, infelizmente não podemos propôr abono para os servidores da prefeitura por não ser uma prerrogativa nossa, e sim exclusivamente do prefeito. Penso que os funcionários públicos precisam ser valorizados sempre, pois são eles os responsáveis por fazer a máquina pública funcionar”, finalizou o vereador Elber.

O Projeto de Lei é da Mesa Diretora: presidente José Carlos Araújo, vice-presidente Elber Luiz e secretário Daniel Etcheverry.