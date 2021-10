Câmara de Piúma investe em equipamentos para servidores do Legislativo

A Mesa Diretora da Câmara de Piúma, composta pelos vereadores José Carlos Araújo (presidente), Elber Luiz (vice-presidente) e Daniel Etcheverry (secretário) fizeram a entrega de cinco computadores completos com configurações mais modernas para os servidores do Poder Legislativo.

Com uma economia feita pelos vereadores foram investidos R$ 15 mil com os novos equipamentos, que tem por objetivo melhorar o setor administrativo e garantir uma melhor estrutura para os servidores na tramitação de processos.

Também foi criado um espaço exclusivo para a Procuradoria da Câmara Municipal, o que não existia antes.



Para o presidente José Carlos Araújo, “estamos entregando esses equipamentos de qualidade para suprir a necessidade do nosso administrativo. Assumimos uma Câmara que, infelizmente tinha essa deficiência. Estávamos preocupados em dar condição de trabalho aos nossos servidores e então fizemos a nossa economia e conseguimos adquirir os cinco computadores. Essa é a primeira de várias conquistas que estão por vir”, disse.



Já o vice-presidente, Elber Luiz, falou que o compromisso da Mesa Diretora é ter responsabilidade com o dinheiro público. “Desde o primeiro dia de mandato fizemos um compromisso de ser responsável com o dinheiro público. No começo tivemos que tomar algumas decisões difíceis, mas sempre visando o melhor para todos. Tivemos que conter gastos, reformular a estrutura administrativa e agora, com economia e responsabilidade estamos conseguindo suprir as necessidades dessa Câmara, e vamos continuar trabalhando para que essa Casa de Leis possa ofertar o melhor serviço aos cidadãos piumenses. Vamos sempre trabalhar com responsabilidade”, concluiu.



O Secretário da Mesa Diretora, o vereador Daniel Etcheverry, disse que o importante é ser transparente com o dinheiro público. “A Câmara Municipal tinha essa deficiência quando assumimos, mas, o mais importante é mostrar para a população piumense a maneira como está sendo gasto o dinheiro público, é uma transparência do Poder Legislativo com a sociedade piumense. Esse investimento é para garantir maior agilidade nas operações realizadas pelos servidores e não sermos surpreendidos com problemas que podem parar todo o serviço da Casa de Leis. Gostaria de dizer também que me sinto honrado em fazer parte dessa Mesa Diretora”.