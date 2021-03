Câmara de Vargem Alta tem a maior participação feminina do Estado

Na semana em que foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres, na última segunda-feira (8), a Câmara Municipal de Vargem Alta, no Sul do Estado, ganhou destaque com a realização de uma sessão solene para homenagear as mulheres em evidência no município.

A solenidade – que contou com a participação da vice-governadora Jacqueline Moraes, o deputado estadual Bruno Lamas, ambos do PSB, e o prefeito Elieser Rabello (MDB) – chamou ainda mais atenção este ano, após quatro dos 11 parlamentares eleitos para cadeiras na Câmara, em 15 de novembro, serem do sexo feminino.

São elas: Alessandra Fassarella (PSB), Anna Gaburo (MDB), Mara David (Republicanos) e Ana Thomazini (DEM). Trata-se do Legislativo Municipal com maior índice de representatividade feminina no Estado: 36%.

E a Câmara, que em sua maioria é formada por homens, ainda inovou, elegendo Alessandra (presidente), Anna (vice-presidente) e Mara (secretária) como representantes da Mesa Diretora da Casa, um fato inédito.

Na mesma linha, o prefeito Elieser não ficou para trás e nomeou a metade do secretariado com mulheres.

Fazem parte da administração do emedebista: Daniela Ferraço (controladora-geral), Paula Paiva (procuradora-geral), Eliane Turini (Gabinete), Michele Sampaio (Educação), Camila Lorenzoni (Assistência e Desenvolvimento Social) e Loraine Baião (Instituto de Previdência).

“A cada dia que passa, sou mais apaixonado por Vargem Alta. Vocês entraram para história do Estado ao eleger mulheres para comandar a Câmara. Temos muitos desafios para reduzir a violência contra as mulheres. Na Assembleia, estamos implantando a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e ao Feminicídio. Será uma importante conquista, inclusive para as mulheres daqui”, antecipou o deputado.

A juíza da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, Maria Isabel Altoé, abriu o momento das palestras com o tema: “Violência Contra a Mulher”. Já a advogada Renata Fiório, que é ex-vereadora, falou sobre “A Evolução dos Direitos da Mulher”, enquanto a também advogada e professora Elisa Helena Galante discursou sobre o tema: “Mulher na Política”.

Receberam o prêmio “Mulher em Ação”, instituído por decreto legislativo da Câmara: a professora de Educação Física Justina Guidi, a assistente social Madalena Mazzoco, as ex-vereadoras Ana Cereza e Glória Altoé, além da empreendedora Maria David.