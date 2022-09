Caminhada turística no interior de Cachoeiro de Itapemirim já tem 400 inscritos

Cerca de 400 pessoas já se inscreveram para participar da “Caminhada de Miguel a Miguel”, que será promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro no dia 25 deste mês.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas, gratuitamente, via formulário eletrônico – disponível em bit.ly/miguelxmiguel – e, presencialmente, na sede da Semcult (Avenida Beira Rio, nº 101), de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h.

O passeio turístico e sustentável terá um trajeto de 8 quilômetros entre a Igreja São Miguel Arcanjo, no distrito de Itaoca, e a localidade de Usina São Miguel, no distrito de São Vicente.

No dia do evento, os inscritos terão direito a transporte gratuito para ida – saindo às 5h30, da Rodoviária do Interior, na Beira Rio – e volta.

A atividade começará às 6h30, com café da manhã comunitário, seguido por exercícios de aquecimento e alongamento. Às 7h, os participantes iniciarão a caminhada, que tem como principal atrativo as belezas naturais da região.

O objetivo da ação é impulsionar a atividade turística no interior e aproximar as populações urbana e do campo, incentivando a conservação do patrimônio natural e cultural.

A atividade marca, ainda, a celebração das seguintes datas: Dia da Árvore (21 de setembro), Dia Mundial do Turismo (27 de setembro) e Dia de São Miguel Arcanjo (29 de setembro).

De acordo com orientações da organização, durante a caminhada, os participantes deverão usar roupas confortáveis, levar garrafas de água para hidratação durante a atividade e, se desejarem, consumir alimentos leves como frutas e barras de cereais.

foto Márcia Leal/PMCI