Campanha de multivacinação até sexta, dia 09, em Anchieta

today5 de setembro de 2022 remove_red_eye52

A campanha nacional de vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação vai até a próxima sexta-feira (09). A meta para a vacinação contra a poliomielite (“paralisia infantil”) é vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos.

Já para a multivacinação, a estratégia será atualizar a caderneta das crianças e adolescentes menores de 15 anos, conforme a situação vacinal encontrada. Em Anchieta as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) estão recebendo esse público e realizando a imunização.

De acordo com a servidora responsável pela imunização no município, a enfermeira Jaqueline Grassi, é de extrema importância vacinar crianças e adolescentes. “As vacinas reduzem de forma significativa a mortalidade infantil no país e contribuíram para a eliminação de doenças como a varíola, rubéola, poliomielite”, afirma Grassi.

A campanha teve início no último dia 08 de agosto e prossegue até 09 de setembro, sendo assim, todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos deverão comparecer à unidade de saúde nesse período munidos do seu cartão de vacina e CPF ou cartão do SUS para atualizar seu cartão, inclusive contra a Covid-19.