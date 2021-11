Campanha de vacinação antirrábica segue até 20 de novembro em Itapemirim

A campanha de vacinação antirrábica segue até o dia 20 de novembro em Itapemirim. As equipes de Zoonoses já vacinaram até esta quinta-feira (4), 85% da meta estabelecida em 6 mil animais entre cães e gatos.

As localidades de Campo Acima e Maraguá vão contar com presença das equipes da vacinação nesta quinta (4) e sexta-feira (5). Já entre os dias 8 e 11 de novembro, outras sete localidades vão receber a campanha de vacinação antirrábica.

Entre as localidades a serem visitadas na próxima semana estão Santo Amaro, Bom Será, Piabanha do Norte, Palmital, São João do Calafate, Afonsos e Garrafão.

O esponsável técnico da Unidade de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, veterinário Auristone de Paula Viana, orienta para que a população não deixe de vacinar os pets, já que, segundo ele, a raiva é uma doença infecciosa com quase 100% de letalidade.

Cronograma de vacinação

Horário: a partir das 08h30

– Dia 04 (quinta-feira) – Maraguá, Campo Acima

– Dia 05 (sexta-feira) – Campo Acima

– Dia 08 (segunda-feira) – Santo Amaro (ACS Rose), Bom Será (ACS Cláudia Regina)

– Dia 09 (terça-feira) – Piabanha do Norte (ACS Maria), Bom Será (ACS Taís)

– Dia 10 (quarta-feira) – Palmital (ACS Luciene), São João do Calafate (ACS David)

– Dia 11 (quinta-feira) – Afonsos (ACS Vânia), Garrafão (ACS Natália)



Obs. Agente Comunitário de Saúde (ACS)