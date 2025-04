Campanha do Sicoob oferece cashback para quem investir em previdência

today31 de março de 2025 remove_red_eye119

De 1 a 30 de abril, os cooperados que aderirem à campanha receberão R$ 200 diretamente na conta de previdência

Garantir um futuro tranquilo e uma vida confortável no pós-carreira exige planejamento. Uma das ferramentas mais eficazes para isso é a previdência complementar, que, além de aumentar a aposentadoria do INSS, proporciona proteção financeira e contribui para a construção de patrimônio no longo prazo.

Atento à importância desse tema e com o objetivo de incentivar seus cooperados a se prepararem para o futuro, o Sicoob, instituição financeira cooperativa, lança a campanha promocional “No Sicoob, seu futuro rende mais”, que acontece durante todo o mês de abril.

Durante o período da ação, os cooperados participantes que realizaram aportes mínimos de R$ 5 mil em seus planos de previdência Sicoob garantem um cashback de R$ 200 diretamente na conta de previdência em forma de aporte. O benefício é cumulativo — ou seja, a cada novo transporte de R$ 5 mil, o cooperado recebe mais R$ 200, com limite de até R$ 2 mil por CPF.

“Convidamos todos os nossos cooperados a aproveitarem essa oportunidade para garantirem um futuro mais seguro e tranquilo com esse incentivo extra. Não perca essa chance de investir em você”, declara Valeska da Silva Odorico Oliveira, gerente comercial de Investimentos e Previdência do Sicoob.

É importante lembrar que os aportes eventuais podem ser deduzidos na declaração anual do Imposto de Renda, desde que o contribuinte opte pelo modelo completo e contribua para a Previdência Social (INSS). Essa é uma excelente oportunidade para aumentar a sua reserva financeira para o futuro e, ao mesmo tempo, aproveitar o benefício fiscal, com a possibilidade de dedução de até 12% da renda tributável na declaração anual.

Como realizar o aporte? O aporte pode ser realizado via app Sicoob, no menu ‘Previdência” opção “Contribuição Eventual”.

Serviço:

Campanha: “No Sicoob, seu futuro rende mais”

Período: 1º a 30 de abril de 2024

Benefício: Cashback de R$ 200 a cada aporte de R$ 5 mil na previdência Sicoob

Limite: R$ 2 mil de cashback por CPF

Plano: ação válida para o plano de previdência Multi-instituído