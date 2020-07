Campanha incentiva consumidor a comprar no comércio de bairro

Em meio a crise do Coronavírus que afeta também a economia de todo o país, principalmente a sobrevivência das pequenas empresas, lideranças comunitárias, empreendedores, igrejas e demais instituições vêm desenvolvendo projetos de apoio ao comércio de bairro. Como é o caso dos bairros Jardim Carapina e Boa Vista, na Serra.



Para o idealizador do projeto “Compre no Bairro” nestas comunidades, Dorio Pantanal: “Neste momento de pandemia as vendas caíram em todo o segmento. A campanha evita o desemprego, possibilita descontos aos consumidores, capacita empreendedores/comerciantes em geral. Em parceria com o SEBRAE/ES garantimos capacitação aos participantes, o que além de instrumentalizar os parceiros traz maior credibilidade à campanha. Vamos continuar a comprar no comércio do nosso bairro, estimulando a economia da região, e juntos enfrentar a crise do Covid-19”.



As micro e pequenas empresas representam 27% do PIB nacional e empregam 52% dos empregados com carteira assinada do país, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo jornal O Globo. Sendo assim, o projeto “Compre no Bairro” é pioneiro no município da Serra e se destaca entre os incentivos a classe comercial no Espírito Santo.



Para a comerciante Mary, da Loja Império dos Biscoitos, a campanha liderada pelo Dorio Pantanal tem readequado a nova realidade do mercado, já que algumas pessoas não conheciam os produtos que a região produz. “Já estou colhendo os frutos deste projeto. Somente com a união de todos os pequenos estabelecimentos vamos conseguir fortalecer a economia neste momento”, afirma Mary.



De acordo com o censo 2010, a população de Jardim Carapina ultrapassa 14 mil habitantes, colocando o bairro como um dos mais populosos do município de Serra. Entretanto, hoje a estimativa é de mais de 25 mil habitantes de acordo com populares. Para o idealizador do projeto, que é morador há mais de 34 anos da comunidade, o objetivo é gerar ganhos para toda a região, pois ajuda a estabelecer um comércio mais justo. “Somente desta forma ajudaremos este pequeno empreendedor a levar o pão para dentro de casa”, conclui Dorio.