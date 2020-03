Campeonato de Beach Soccer em Anchieta

Anchieta foi escolhida para sediar a primeira etapa do “Brasileirão Masculino Adulto 2020”, de Beach Soccer. O campeonato começou ontem (9) na Vila Olímpica e vai até o dia 15 de março.

14 equipes vão participar da competição, de 13 estados diferentes, Anchieta irá representar o Espírito Santo na disputa.

Serão realizadas 5 etapas em 4 estados diferentes: Anchieta/ES, Maceió/AL, Miguel Pereira/RJ, Fortaleza/CE.

O secretário de Esporte João Orlando Simões, destaca que sediar o campeonato é muito importante para o município.

“Estamos muito felizes, no ano passado nossos times feminino e masculino foram campeões estaduais no Beach Soccer, com isso Anchieta ficou conhecida como o celeiro da modalidade no ES”, explica o secretário.

Os jogos irão acontecer de segunda a sexta, às 19h, sábado às 14h e domingo às 8h30, na Vila Olímpica. A entrada é gratuita.