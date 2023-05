Campeonato Metropolitano de base de Beach Soccer conhece campeões

today16 de maio de 2023 remove_red_eye44

São Pedro, no sub 9, 11 e 17 feminino, CEF Caratoíra, no sub 13, e Craques da Praia, no sub 17 masculino, foram os vencedores da primeira edição de 2023 da maior competição de base do Brasil. O Campeonato Metropolitano de Base contou com 27 equipes divididas em 5 categorias, nos últimos dois finais de semana, no Tancredão, em Vitória.

No Dia das Mães, as mães tiveram um programa diferente: acompanhar e torcer para a garotada na final do Torneio de Formação. Foram cinco jogos e 28 gols marcados nas finais.

SUB 9

No jogo único da categoria, São Pedro e Craques da Praia fizeram o primeiro jogo da manhã de domingo (15). Melhor para o primeiro, que venceu por 6 a 1, e venceu, pelo segundo ano consecutivo, na categoria sub 9. Os gols dos campeões foram marcados por Davi Lucca (5x) e João Pedro. Octavio descontou para o Craques da Praia.

SUB 11

Coimbra Realfor e São Pedro, classificados do grupo A e B, respectivamente, fizeram um jogo bem disputado, que terminou em 4 a 3 para a equipe da chave B. Ralf (2x), Isaque e Gabriel (contra) marcaram para os vencedores, e Gabriel, João e Carlos marcaram para os vice-campeões.

Premiação individual

Artilheiro: Wendell e Gabriel Coimbra (São Pedro e Coimbra Realfor)

Melhor Goleiro: Davi Amaral (Coimbra Realfor)

Melhor Jogador: Ralf (São Pedro)

SUB 13

No naipe até 13 anos, CEF Caratoíra também derrotou o Coimbra Realfor e venceu a categoria na sua primeira competição nas areias. Com gols do artilheiro da competição José Eduardo (2x), Breno e Daniel para a equipe campeã e Wendell e Luan (contra) para o Coimbra, o jogo terminou em 4 a 2 para a CEF Caratoíra.

Premiação individual

Artilheiro: José Eduardo (CEF Caratoíra)

Melhor Goleiro: Arthur Romano (Coimbra Realfor)

Melhor Jogador: Yan Delfino (CEF Caratoíra)

SUB 17 FEMININO

No duelo entre as atuais campeãs da categoria e CEF Caratoíra, melhor para as atletas de São Pedro, que venceu a grande final por 4 a 0, e se sagraram campeã do feminino, fechando a trinca de títulos da equipe. Os gols foram marcados pela melhor jogadora da competição, Hevily, duas vezes, pela Juliana e pela Riandra (contra).

Premiação individual

Artilheira: Juliana (São Pedro)

Melhor Goleira: Thais (São Pedro)

Melhor Jogadora: Hevily (São Pedro)

SUB 17 MASCULINO

Em outro excelente jogo, que só foi resolvido no último minuto, Craques da Praia venceu o Guerreiros da Gurigica por 3 a 1 e venceu, pela primeira vez, o campeonato da categoria. Com gols de Kaique, Luiz Gustavo e Ibyson (contra) para o time da Praia do Suá. Já pelo time de Gurigica, João Gabriel Neres descontou.

Premiação individual

Artilheiro: Kaique (Craques da Praia)

Melhor Goleiro: João Gabriel Araujo (Guerreiros da Gurigica)

Melhor Jogador: Diego (Craques da Praia)

fotos Laila Pecorari