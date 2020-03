Canal exclusivo para idosos em Anchieta

today23 de março de 2020 remove_red_eye38

A Secretaria de Saúde de Anchieta implantou um canal exclusivo para atender, via telefone, os idosos do município. O médico Wladimir Lauterjung dos Reis irá tirar dúvidas e orientar as pessoas com mais de 60 anos que utilizarem esse novo canal de atendimento. O número é o (28) 3536-3674.

A ferramenta, que já está funcionando, irá atender das 7h às 16h de segunda a sexta-feira. O objetivo é tirar dúvidas, principalmente sobre o novo coronavírus (Covid-19), dar orientações, conversar com essas pessoas e aliviar o sentimento de solidão provocado pela quarentena.

CANAL PARA O IDOSO: (28) 3536-3674.