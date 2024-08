Candidatura de Hugo Luiz a prefeito de Alfredo Chaves é oficializada

Na tarde do último sábado (03), a Escola Municipal Ana Araújo, em Alfredo Chaves, foi palco de um evento decisivo para o cenário político local: a coligação partidária “Renovação e Juventude”, formada pelos partidos Progressistas, Republicanos, PSDB e MDB. O evento oficializou a candidatura a prefeito do vereador Hugo Picoli Meneghel (PP) e do candidato a vice-prefeito, Cleber Peruzzo Bianchi, o Clebinho (PSDB).

A convenção reuniu lideranças políticas, membros dos partidos, simpatizantes e a comunidade local, que acompanharam com entusiasmo os discursos e as propostas apresentadas. Hugo Luiz, que já vinha sendo apontado como um dos nomes fortes para a disputa, reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Alfredo Chaves, a melhoria dos serviços públicos e um choque de gestão.

A convenção partidária da coligação “Renovação e Juventude” foi um marco na corrida eleitoral do município, sinalizando o início oficial da campanha de Hugo Luiz e Clebinho. Com a união dos partidos, a expectativa é de uma campanha vigorosa e pautada pelo diálogo com os alfredenses, visando construir um futuro melhor para todos os moradores, com renovação e inovação.

“Alfredo Chaves precisa inovar e avançar, mas para isso precisamos dar uma oxigenada na gestão, construir uma administração moderna, entregando de fato os serviços públicos ao cidadão, o que não vem ocorrendo hoje em dia. Vamos trabalhar com responsabilidade, aproveitando o potencial do município e valorizando os alfredenses”, disse Hugo Luiz.

A chapa possui 30 candidatos a vereador e vereadora para disputar a nova composição da legislatura municipal. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre eles o deputado federal Messias Donato, a atual vice-prefeita do município, Jane Bettcher, o atual vereador e ex-prefeito, Narcizo Grassi e o parlamentar Sérgio Bianchi, além de mensagens exibidas em telão pelos deputados estaduais Vandinho Leite e Alcântaro Filho.

por Assessoria da Coligação Renovação e Juventude