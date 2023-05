Cantor Alvaro Nobre apresenta o single “Primeiro da Fila”

A música está disponível em todas as plataformas digitais e conta com um videoclipe no YouTube

O cantor e compositor Alvaro Nobre lançou recentemente em todas as plataformas digitais, a canção “Primeiro da Fila”. O single vem sendo bem recebido pelo público e já possui quase meio milhão de visualizações em seu videoclipe no canal oficial do YouTube.

O clipe conta com a produção do grande Ray Ferrari (conhecido por inúmeros trabalhos ao lado de artistas conceituados no meio sertanejo), direção de vídeo de Will Aleixo e fotografia de Alexandre Merlino.

Ouça: https://onerpm.link/PrimeirodaFIla

Uma composição de Messias Lamar, Hiago Rodrigues, Augusto Alencar, Hiago Vinicius e Renato Campero, a música expressa o amor em todas as suas formas. Trata-se de uma letra simples que define o amor no sentimento mais puro e libertador.

“As pessoas devem expressar este sentimento da forma que se sentem felizes. A canção deixa o recado do amor próprio, pois cada um escolhe a tinta do quadro que pinta, ou seja, escolha a cor da sua tinta e em qual tela ela será usada para ser feliz! Espero que todos curtam bastante. Não deixem de escutar!”, convida o artista.

Vale ressaltar que o clipe da música é bem conceitual, abordando temas de inclusão e diversidade. Vários artistas de biotipos diferentes interpretam cenas de alegria e conexão, e todos os figurantes estão vestidos de branco, num cenário branco, trazendo a ideia de igualdade, sem padrões limitadores.

Letra

PRIMEIRO DA FILA (TINTA)

Compositores: Messias Lamar / Hiago Rodrigues/ Augusto Alencar / Hiago Vinicius/ Renato Campero

De todas as pessoas que eu já conheci

Das várias camas que eu já dormi

Não lembro de ninguém fazer tão bem assim

Que jeito é esse de cuidar de mim

Eu que tava quase parando, apertei o passo pra não chegar atrasado

O primeiro da fila pra entrar na sua vida

E nunca mais sair dela, coração chegou e sentou na janela

Cada um escolhe a tinta,

do quadro que pinta,

a cama que dorme,

a vida que fica.

Então fica na minha

Para saber mais, acesse:

Instagram: @alvaronobreoficial

YouTube: @AlvaroNobre

foto Marcel Bianchi