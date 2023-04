Cantor Gramppo lança EP de Axé Music em Vitória, confira aqui

Intitulado “Gramppo”, o sigle contém três músicas de axé music, gravadas em Vitória, usando como cenário as praias mais badaladas da Ilha

Um gênero musical que surgiu no Carnaval de Salvador, na década de 1980, o axé music até hoje é sucesso e cada vez mais influencia outros gêneros musicais. Nos anos 90 foi a época de ouro desse hit baiano que mistura vários estilos musicais, como samba-reggae, frevo, reggae, merengue, forró, samba duro, entre outros, influenciado por artistas, como Luiz Caldas, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Chiclete com Banana, para citar alguns dos vários artistas que moldaram o gênero e influenciaram a sua evolução ao longo dos anos. Eles deixaram uma marca significativa na música brasileira, razão para que hoje novos cantores e compositores surjam, revivendo o axé music raiz e trazendo novas perspectivas ao gênero.

Gamppo, o carioca de coração capixaba, é um desses artistas que incorporou elementos dos anos 90 em suas composições. O cantor levou a sério a missão de cantar seu axé pelo Brasil, e para isso, antes de entrar em um estúdio, fez uma viagem de 18 dias por todas as capitais do nordeste, conhecendo gente, ouvindo diferentes sons e percebendo mais as diferenças culturais do Brasil. “Terminei minha viagem na igreja do Senhor do Bonfim e tomando um banho no Porto da Barra, em Salvador. Não poderia estar mais preparado para esse momento lindo da minha vida que quero compartilhar.”

O cantor e compositor fala como preparou seu primeiro EP, que não por acaso leva seu nome. “Como é meu primeiro trabalho, a primeira vez que compartilho meus pensamentos, que entro em estúdio, quis mostrar um pouco o que as pessoas podem esperar de mim musicalmente daqui para frente. Quero entregar muito mais amor e muito mais alegria para o povo daqui em diante”, diz.

O single composto por três músicas foi todo gravado em Vitória, onde o cantor hoje reside, e que criou vínculos, fez história, viveu amores, enfim, se apaixonou e até música em homenagem à capital do Espírito Santo ele fez. “No Mar de Vitória” Gramppo canta o amor pela cidade e sua capacidade de encantar e embalar amores e paixões. “Quis falar dessa cidade que encanta quem procura um amor tranquilo, abençoada por uma imagem de Iemanjá”, revela.

Já na faixa “Fuja do SPC” ele vai fundo nas suas referências da música baiana pela qual é apaixonado. Trazendo um verdadeiro pagodão eletrônico, o cantor brinca com um dos maiores medos de qualquer brasileiro: ter seu nome negativado nos serviços de proteção ao crédito. A música tem tudo para animar pagodes e churrascos pelo Brasil.

Na terceira e última música, “Corredor da Folia”, é puro axé music dos mais animados, daqueles de enlouquecer qualquer micareteiro, fazendo também uma singela homenagem à maior voz do ritmo no Brasil, Ivete Sangalo.

O EP tem como objetivo mostrar uma renovação no axé music, ampliando sua capilaridade. Afinal, no Brasil, com as micaretas é Carnaval o ano todo. Na cidade onde o EP foi produzido recentemente retornou o evento VITAL, que se trata de uma micareta fora de época que não acontecia na cidade há mais de uma década e retornou ao calendário local. “Isso mostra a força da poesia do axé. O axé music está mais vivo do que nunca”, afirma o cantor. O EP já está disponível nas plataformas de streaming musical mais populares do país.

Biografia

Nascido nos “apertamentos” da COHAB do bairro do subúrbio carioca de Realengo, GRAMPPO percorreu um caminho nada convencional ao longo da vida até finalmente ter sua música gravada e ouvida pelo país. O cantor já trabalhou como jardineiro, pedreiro, vendedor de balas e ajudante geral. Mas também já foi bolsista da UFRJ no mestrado e durante a graduação. Atualmente GRAMPPO trabalha como auxiliar administrativo para uma pequena rede de bares e finalmente encontrou uma janela de oportunidade para se expressar através da sua música.

Acompanhe o artista:

https://www.instagram.com/gramppo1/

https://www.youtube.com/@GRAMPPO1

https://onerpm.link/309743808780

Confira as músicas nos links abaixo:

No mar de Vitória

https://open.spotify.com/track/6LlwZxKpm6H789n6swOICB?si=B4kWlI-3RP2XXiwHGv3i6w

No Mar de Vitória – Lyric Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=rsOhILO5il8

Fuja do SPC

https://open.spotify.com/track/7CzIEyVPE5ZAn6QQlDXMKM?si=mAjIqUdLSq6R_vd2W10WvA

Corredor da Folia

https://open.spotify.com/track/3lRvTXpWFB9c704uaMvsxR?si=6lye0VtlRFeNNnhrqxvaqg