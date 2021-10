Cantor Léo Zanol chama atenção pela versatilidade musical

Nascido em Anchieta, mas piumense de coração, Léo Zanol, um dos cantores mais aclamado da região sul capixaba, desde pequeno sempre manifestou afinidade pela música.

Com um repertório bem eclético, Léo sabe focar suas apresentações em apenas um estilo, ou ainda um mix musical, a gosto do cliente. Mas seu estilo é mesmo o sertanejo. “Cresci em uma família que tem do lado materno um estilo mais rock, mais pop, e do lado paterno, um pai totalmente sertanejo raiz, o que me deu uma boa bagagem para caminhar com propriedade dentro de qualquer estilo”, disse o cantor.

Hoje, aos 30 anos e 18 como músico, Léo Zanol atende demandas desde uma versão acústica até bailes, festas particulares de médio/grande porte como casamentos, festas de empresas e casas de shows.

Ainda esse ano, o cantor lança seu primeiro EP com três músicas autorais, cujo clipe foi gravado em Eugenópolis/MG, na levada de pisadinha, estilo que atualmente compõe grande parte do repertório. E em 2022, Léo Zanol já está se preparando para lançar um EP com 10 músicas autorais de sertanejo universitário, que é seu estilo.



AGENDA

Sua agenda não para. Agora em novembro, começam os preparatórios para o verão com uma rotina de 3 a 5 shows por semana. “Em dezembro também é muito forte a procura por ser fim de ano, e janeiro, que é alta temporada em todo nosso litoral, esse número aumenta ainda mais, podendo encarar de 8 a 10 eventos por semana”, concluiu Léo Zanol.

E como nestes períodos as cidades capixabas têm um fluxo intenso de pessoas e o comércio funciona em vários horários, para atrair um público maior, os estabelecimentos oferecem música ao vivo como entretenimento praticamente todos os dias.

Contato para shows (28) 9 9979-4134.