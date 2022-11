Cantor Léo Zanol se destaca por sua agenda e novos trabalhos

O cantor Léo Zanol, artista de Piúma, ainda desempenha a sua versão acústica em alguns bares, porém seu foco tem sido apresentações em Pubs voltados a um público mais “balada”, eventos particulares e casamentos de médio – grande porte.

“A medida em que fazia eventos acústicos em alguns locais, mais convites me eram feitos, pessoas de fora da minha cidade, para eventos particulares e Pubs”, afirma o músico.

Uma outra novidade para o fim de ano, é o lançamento de canções autorais e um EP sertanejo em 2023. Léo Zanol conta que esse ano, aconteceram alguns imprevistos referentes ao lançamento de seus trabalhos autorais.

“Depois de gravadas, eu senti a necessidade de alterar alguns arranjos, melodias e isso acabou por aumentar a espera para lançamento das minhas canções autorais.”

Além das autorais, o cantor vai lançar um projeto em suas redes sociais em que vai lançar regravações de sucessos com uma roupagem nova, em formato mais acústico mesmo.

“A intenção é levar aos meus amigos e fãs, as músicas que eles me pedem nos shows, botando minha pegada, minha voz”.

No ano de 2022, Léo Zanol cumprirá a marca de 238 eventos até o dia 31 de dezembro, média de 20 shows por mês. “Tenho uma demanda muito satisfatória, eu digo que é realmente meu ofício de vida, minha missão, pois as coisas acontecem muito naturalmente.”

BIOGRAFIA

Nascido na cidade de Anchieta, o cantor Léo Zanol é um artista do sul do estado do Espírito Santo. Já se apresentou em muitos Pubs, eventos corporativos e eventos públicos de gastronomia e arte.

Léo Zanol tem como base de seu repertório músicas sertanejas, que é a sua essência. Porém o cantor também possui em seu repertório vasto, muitos outros estilos brasileiros.

O artista já fez parte de muitas bandas regionais, do rock ao forró. Seu primeiro instrumento foi guitarra, aos 12 anos de idade. Também fez dupla com seu pai, cantando músicas sertanejas tradicionais, fazendo primeira voz e violão. Depois de 8 anos trabalhando em bandas, o cantor fez seu primeiro trabalho solo por acaso, para cobrir um evento pequeno em um bar, uma pequena apresentação que foi dada através de um amigo que acreditava que poderia fazer carreira solo. Dali em diante ele começou a pegar mais trabalhos com nome solo.

Léo Zanol acumula aproximadamente 19 anos de músico, sendo 10 profissionalmente em carreira solo.

O cantor possui mais de 100 canções autorais e neste fim de ano lança seu primeiro trabalho.

Para 2023 vem o projeto acústico, que contará com 5 músicas autorais em um EP sertanejo, intitulado “meu sonho”.