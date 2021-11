Cantor Marcos Val faz participação no Band Verão Nordeste 2022

O programa que irá ao ar no início de janeiro/22 pela TV Band Bahia, apresentado por Juliana Guimarães (influenciadora digital) e por Mari Antunes (vocalista da banda Babado Novo), vai levar para o público a experiência de uma viagem pelos nove estados do Nordeste.

Em um programa que une cultura, paisagens e culinária, claro que não poderia ficar de fora a música. Com a promessa de muita animação e alto astral, o Band Verão Nordeste vai receber bandas em cada cidade que passar e levar para o público entretenimento.



A equipe desembarcou em Porto Seguro na sexta-feira (19), dando início as gravações e registrando a culinária, toda cultura e muita música boa. A cidade, terra mãe do Brasil, foi muito bem representada com a participação especial do cantor Marcos Val, que com muito carisma e alegria fez dueto com a cantora Mari Antunes interpretando um clássico do axé music com a música Eva.

Marcos Val com a cantora Mari Antunes interpretando um clássico do axé music.

Em um bate papo descontraído, a apresentadora do programa, Juliana Guimarães, disse: “Nossa, ele chegou chegando!” Ela aproveitou para perguntar ao cantor Marcos Val como ele iniciou a carreira artística, mas você só saberá a resposta assistindo ao programa que irá ao ar em janeiro, pela TV Band Bahia. A gravação foi no horário Eco Bahia, em Porto Seguro/BA.

Instagram: @marcosvaloficial