Cantor Marcos Val realiza show no TOA TOA, em Porto Seguro

today27 de dezembro de 2021 remove_red_eye66

Nesse último domingo, 26, o cantor Marcos Val fez um super show no Complexo de Lazer Toa Toa. O evento, que contou com mais de duas mil pessoas, marcou o sucesso de Marcos Val na reta final do ano 2021 pós retomada da pandemia.

Os presentes foram ao delírio cantando e dançando ao som de um repertório super moderno, com tudo de bom que um baiano e todo visitante de Porto Seguro gosta.

Esse show, que é um trabalho novo do cantor Marcos Val, visa justamente a preparação do verão 2022 e também as grandes festas no próximo ano. “Sabemos que o momento é de muito cuidado, por isso é sempre recomendado que os foliões curtam, se divirtam, mas não deixem de se vacinar e também não se esqueçam de usar a máscara”, disse o artista.



Marcos Val e sua banda vêm hoje ganhando espaço na mídia por suas apresentações serem muito alegres, dançantes e festivas.



