Cantor Netinho é diagnosticado com câncer do sistema linfático

23 de março de 2025

Foi divulgada uma nota oficial no último dia 21 de março, pela direção médica do Hospital Aliança Star, de Salvador (BA), que o cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, e que o artista seguirá sob os cuidados da Oncologia D’Or com suporte médico especializado. No mesmo comunicado a instituição informou que o cantor recebeu alta hospitalar.

Netinho havia sido internado no dia 25 de fevereiro após relatar fortes dores nas costas e dificuldade para se locomover. Na ocasião precisou desmarcar shows que iria fazer no carnaval.

“Meu médico, Dr. Paraná, quando me examinou, pediu para me internar porque ele disse que tenho o corpo muito mexido pela medicina por causa de tudo que eu passei em 2013”, disse ele.

Em 2013 Netinho sofreu problemas vasculares no abdômen, depois teve complicações por conta de uma biópsia hepática, com sangramento no fígado.

“Já fiz três cirurgias no cérebro, tenho quatro stents, uma válvula cerebral. Ele precisa, nesse momento, investigar fundo a dor para saber a causa porque pode ser uma coisa pior ou não. Então, estou fazendo uma série de exames, exames criteriosos”, falou o cantor.