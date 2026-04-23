Cantor Thiago Brado é a atração principal do festival Jesus Luz no Litoral em Guarapari

today23 de abril de 2026 remove_red_eye44

No dia 25 de abril, a Praia do Morro será palco do festival Jesus Luz no Litoral. A programação tem início às 16h, nas proximidades da Praça da Paz, reunindo moradores e turistas em um ambiente voltado à celebração, convivência e espiritualidade.

O evento contará com apresentações de Santifica Samba, Banda Tronus e do cantor Thiago Brado, destaque da programação. Além dos shows, o público poderá participar de atividades para todas as idades, incluindo gincanas, brincadeiras e exposição de artesanato cristão.

Com reconhecimento dentro e fora do país, Thiago Brado soma milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 1 milhão de inscritos no YouTube. O artista ganhou projeção com a canção “Minha Essência”, lançada em 2013, que se tornou o clipe católico mais assistido da plataforma, ultrapassando 175 milhões de visualizações. Ao longo da carreira, construiu um repertório autoral com trabalhos como “O Céu é o Meu Caminho”, “Eu Me Rendo”, “Seleção”, “DVD Pulsar Ao Vivo” e “DVD Sopro”.

Entre seus principais sucessos estão músicas como “Verdades do Tempo”, “Meu Alvo”, “Não Estou Só” e “Nova Manhã”, que reforçam sua proposta de transmitir mensagens de fé e esperança por meio da música.

O prefeito Rodrigo Borges destacou o papel do festival no calendário do município, ressaltando a importância de iniciativas que incentivam a cultura, o turismo e a valorização da fé. Já o secretário de Cultura, Peterson de Castro, enfatizou que o evento foi pensado para reunir diferentes públicos, promovendo uma experiência que integra música, arte e espiritualidade.

Com entrada gratuita, o Jesus Luz no Litoral deve transformar a Praia do Morro em um espaço de encontro, emoção e celebração.