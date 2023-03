Cantoras ainda podem se inscrever para show em homenagem a Roberto Carlos

today29 de março de 2023 remove_red_eye25

Cantoras da região sul capixaba ainda podem se inscrever para se apresentarem no show “Elas Cantam Roberto em Cachoeiro”, que irá celebrar a obra do cantor Roberto Carlos. O evento faz parte da programação da prefeitura de Cachoeiro em alusão ao aniversário do artista cachoeirense, que completa 82 anos no próximo dia 19 de abril.

Podem se credenciar artistas com idade a partir de 18 anos. As inscrições devem ser feitas até dia 9 de abril, pelo e-mail [email protected], com envio dos dados e documentos previstos no edital de seleção, disponível no site www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

Sete artistas serão selecionadas para a apresentação. Cada uma vai interpretar três grandes sucessos do cantor. Para a classificação, serão analisados pontos como o potencial de realização da proposta pela proponente e o portfólio da cantora. As escolhidas receberão cachê individual de R$ 600.

O show “Elas Cantam Roberto em Cachoeiro” será aberto ao público e está programado para o dia 27 de abril, às 19h, na praça Elísio Cortes Real, no bairro Aquidaban.

foto Márcia Leal/PMCI