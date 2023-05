Capixaba Davi Camponez se sagra pentacampeão brasileiro de jiu-jitsu

O capixaba Davi Camponez, de apenas 14 anos, orgulhou mais uma vez o Espírito Santo e conquistou o título de pentacampeão brasileiro de jiu-jitsu no último domingo (30). O campeonato, realizado em Barueri, São Paulo, é o maior evento da modalidade do Brasil e reuniu cerca de oito mil atletas de alto nível de vários países.

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Davi Camponez venceu e finalizou as duas lutas que disputou na categoria infanto-juvenil, na faixa verde. Apesar da pouca idade, o lutador já tem seus objetivos bem traçados no esporte e o próximo é subir ao topo do pódio no Campeonato Sul-Americano, em julho.

“Me sinto muito satisfeito de poder ter conquistado o Brasileiro. Mesmo sendo a quinta vez, é um campeonato muito difícil e visado. Então, me sinto gratificado. Espero que eu possa dominar as minhas lutas e ter o melhor resultado possível no Sul-Americano, assim como fiz no Brasileiro. Venho trabalhando muito. São três treinos por dia de preparação física, jiu-jitsu e academia”, disse Davi Camponez.

Em 2022, o atleta também foi destaque ao se tornar campeão mundial da modalidade, após vencer o Campeonato Mundial World Young Jiu-Jitsu Championship, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.