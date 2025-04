Capixabas, mineiros e cariocas são maioria dos turistas no carnaval de Anchieta

Mineiros e cariocas são a maioria dos turistas de outros Estados que visitaram Anchieta durante o carnaval de 2025. Mas, no total de todas as origens dos visitantes, os capixabas somam mais da metade de foi pular o carnaval no município. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado do Turismo.

Os capixabas somam 58,9% do total de turistas. Minas Gerais (23,3%) e Rio de Janeiro (15,6%) contribuem com grande quantidade de visitantes. São Paulo e Bahia também marcaram presença, mas com números bem menores: cada um correspondendo a 1,1% do total.

A segurança pública, a limpeza urbana e a hospitalidade do povo anchietense foram os aspectos mais elogiados pelos visitantes. A coleta de dados foi realizada entre os dias 1º e 4 de março e 90 pessoas foram entrevistadas.

O secretário de Turismo, Caio Mozer, comentou sobre a importância desse estudo para o planejamento de ações turísticas de Anchieta.

“As pesquisas turísticas apresentam dados relevantes para compreendermos a realidade da atividade, permitindo melhorar a gestão e o planejamento também, fornecendo informações valiosas sobre as estratégias, para que as empresas do setor se posicionem e capitalizem oportunidades inexploradas”, analisou.

Confira os resultados da pesquisa

O estudo entrevistou 90 turistas no destino Anchieta, incluindo a Sede, Castelhanos, Ubu e Iriri e, destaca os principais aspectos como o perfil socioeconômico dos visitantes, os critérios de organização da viagem, os gastos no destino, a percepção sobre a experiência turística em terras capixabas e os fatores que influenciaram na escolha, entre outros.

Sobre o local de origem dos turistas, o levantamento mostrou que os turistas vieram dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 23,3% e 15,6%, respectivamente. Enquanto 1,1% vieram de São Paulo e da Bahia, 1,1%. Já a maioria, sendo 58,9% do total, foi composta por capixabas.

Destaque em relação à renda familiar, a maior parte dos turistas 34,4% tem renda que varia entre R$ 3.036,91 a R$ 7.590,00, enquanto 15,6% tem renda que varia entre R$ 7.590,01 a R$ 15.180,00 e, 11,1% tem renda acima de R$ 30.360,01.

Além disso, os dados também revelam que a faixa etária predominante entre os turistas que visitaram o destino Anchieta durante o Carnaval de 2025, foi a de 31 a 40 anos, com 28,9% das respostas.

O principal motivo para a viagem dos turistas foi o lazer, com 86,7% dos entrevistados afirmando que vieram ao destino Anchieta para curtir o feriado. A pesquisa também revela que os atrativos naturais da cidade são o principal fator decisivo para a escolha, com 57,8% dos turistas destacando esse ponto ao escolher o destino. A programação do carnaval, por sua vez, influenciou 11,1% dos visitantes.

No que diz respeito à hospedagem, os apartamentos e ou casas de aluguel (Airbnb) foram as opções mais procuradas, com 38,9% dos turistas escolhendo essas alternativas e pousadas e hotéis com 20%.

O gasto médio diário por turista no Carnaval de 2025 foi de R$ 237,17, com o tempo médio de permanência de 6 dias.

A satisfação dos turistas com sua experiência em Anchieta foi expressivamente positiva. De acordo com a pesquisa, 97,8% dos turistas recomendam o destino para outras pessoas. A segurança pública, a limpeza urbana e a hospitalidade do povo anchietense foram os aspectos mais elogiados pelos visitantes.

Além disso, Anchieta também foi bem avaliado (ótimo e bom) nos quesitos:

Segurança pública – 98,9%;

Limpeza pública – 88,9%;

Sinalização – 82,7%;

Hospitalidade – 93,1%;

Gastronomia – 94,1%;

Programação de carnaval – 90,4%.

Sobre a Pesquisa

A coleta de dados foi coordenada pelo Observatório do Turismo da Setur, realizada digitalmente, com o uso de tablets e smartphones, com a empresa contratada Leal M Opinião e Mercado. No período de 1º a 04 de março de 2025. Acesso na íntegra no site https://setur.es.gov.br/ no link Observatório do Turismo.

foto principal Jonas Pereira