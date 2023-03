Capixabas são convocadas para Seleção Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas

As paratletas Bisa Silva, Jessica Silva, Paola Kloker e Silvelane Oliveira foram convocadas pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC) para integrar a Seleção da modalidade e iniciaram os treinamentos, nesta segunda-feira (06), visando o Campeonato Mundial 2023.

Bisa Silva, Jessica Silva e Silvelane Oliveira são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

As atividades serão realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O objetivo é preparar as paratletas para representar o País no Mundial, que acontecerá em junho, em Dubai.

As seleções femininas que também estarão presentes na disputa são: Argélia, Austrália, Japão, Irã, Canadá, EUA, Grã-Bretanha, Alemanha, Holanda, Espanha e Emirados Árabes.

As esportistas fazem parte da equipe do Instituto Reabilitacional Esportivo para Deficientes Físicos do Espírito Santo (IREFES) e realizam seus treinados no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, sede da Sesport.