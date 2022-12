Caramico lança remix do single “Não Importa o Lugar”, confira o vídeo

Nova versão da música autoral já está nas rádios paulistanas e conta com lyric video

Uma das canções mais marcantes de Caramico acaba de ganhar uma nova versão. Lançada no primeiro semestre de 2022, “Não Importa o Lugar” agora conta também com uma versão remix, produzido pelo DJ Adriano Pagani. “Feliz demais com o resultado”, entrega o cantor e compositor. O projeto ainda acompanha um lyric video, organizado pela The Ideias, e já disponível no canal oficial do artista no Youtube.

Ganhando cada vez mais destaque entre a nova safra da MPB, Caramico ainda emplaca a canção entre os grandes sucessos das rádios paulistanas Energia 97 e Nova Brasil, além de crescer cada vez mais nas plataformas digitais. A versão remix ainda reforça os êxitos de seu talento perante o público.

Para o artista, a evolução de sua carreira tem sido motivo de grande orgulho. “Tocar em rádio para mim é algo muito especial, como a realização de um sonho. Primeiro, porque eu escuto rádio, tenho esse costume desde a infância, segundo porque a música, ao meu ver, está muito ligada ao rádio. Adoro essa energia, o inesperado, que o rádio proporciona”, reflete ele.