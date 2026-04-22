Caravana dos Arranjos Produtivos entrega 161,5 mil mudas no norte do ES

today22 de abril de 2026 remove_red_eye126

Nesta sexta-feira (24) e no sábado (25), a caravana do Projeto Arranjos Produtivos vai percorrer seis municípios do norte do Espírito Santo. No total, serão entregues a agricultores familiares 161,5 mil mudas de café conilon, goiaba, pimenta-do-reino, banana-da-terra, mandioca e maracujá.



Liderada pelo presidente Marcelo Santos (União), a comitiva começa os trabalhos na sexta, às 8 horas, em Conceição da Barra, onde produtores serão contemplados com 33 mil mudas de café conilon. Às 10 horas, é a vez de Pedro Canário, que receberá 33 mil mudas de conilon e 600 de goiaba.



O destino seguinte será Montanha, onde às 13 horas serão distribuídas mais 33 mil mudas de café conilon. As atividades do dia vão se encerrar na cidade de Boa Esperança, às 16 horas, local em que agricultores de base familiar levarão para as suas propriedades 12 mil mudas de pimenta-do-reino.



No sábado, a caravana estará em Nova Venécia, às 8 horas, com 33 mil mudas de conilon; e Jaguaré, a partir das 10 horas, com 12 mil de banana-da-terra, 3 mil de maniva (talo da mandioca) e 2,5 mil de maracujá.



De acordo com o coordenador técnico do projeto, Douglas Gasparetto, os recursos foram adquiridos por meio de parceria com o Consórcio ProdNorte. Gasparetto lembra que a definição e viabilidade das culturas é submetida ao Conselho de Governança de cada município participante do projeto, colegiado esse formado por agricultores, técnicos do projeto e representantes do poder público local.



Arranjos Produtivos

Em sua terceira fase neste ano, o Projeto Arranjos Produtivos, coordenado pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa (Ales), solidifica-se como iniciativa que leva conhecimento e incentiva a diversificação de culturas na produção de agricultores familiares.



Este ano, o projeto está em seu terceiro ciclo, marcado pela participação de 36 municípios. Uma das inovações da iniciativa é que os produtores já podem assinar contrato e aderir ao mercado de crédito de carbono, medida que concilia a preservação ambiental ao aumento da renda no campo.



Serviço: Caravana do Projeto Arranjos Produtivos

Sexta-feira (24)

8h – Entrega de 33 mil mudas de café conilon em Conceição da Barra

Endereço: Rua Fortaleza, Quadra de Braço do Rio, ao lado da Subprefeitura, bairro Aloísio, Braço do Rio



10h – Entrega de 33 mil mudas de café conilon e 600 mudas de goiaba em Pedro Canário

Endereço: Câmara Municipal de Vereadores, Rua Washington Luiz da Silva, s/n, bairro Novo Horizonte



13h – Entrega de 33 mil mudas de café conilon em Montanha

Endereço: Escola Família Agrícola de Vinhático, Rodovia Vinhático x Montanha Km 2



16h – Entrega de 12 mil mudas de pimenta-do-reino em Boa Esperança

Endereço: Secretaria Municipal de Educação, Rua Presidente Castelo Branco, 136, Centro



Sábado (25)

8h – Entrega de 33 mil mudas de café conilon em Nova Venécia

Endereço: Secretaria de Agricultura, Rua Ceará, 149, bairro Beira Rio



10h – Entrega de 12 mil mudas de banana-da-terra, 3 mil de maniva (talo da mandioca) e 2,5 mil de maracujá em Jaguaré

Endereço: Avenida 9 de Agosto, Praça da Prefeitura

foto Kelly Lacerda