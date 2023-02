Cariacica abre inscrições para curso de cuidadores de idosos na próxima segunda (27)

24 de fevereiro de 2023

A Secretaria de Assistência Social (Semas) abre na próxima segunda-feira (27) inscrições para vagas em curso de cuidadores de idosos. A ação é uma parceria da Semas com o Senac, a Igreja da Família e a Associação de Moradores de Porto de Santana.

As inscrições podem ser feitas na Igreja da Família, em Porto de Santana (entrada pela rua da Assembleia), até o dia 3 de fevereiro ou até as inscrições para as 20 vagas serem preenchidas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 9 9860-6842 / 99778-2108.