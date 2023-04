CARIACICA | Ação de limpeza retira quatro toneladas de lixo do Rio Marinho

Uma impressionante quantidade de lixo está sendo retirada de um trecho do Rio Marinho, em Valparaíso, em ação que foi iniciada na terça-feira (18). De acordo com a Secretaria de Serviços de Cariacica (Semserv), a previsão é que até o final desta quarta-feira (19) sejam recolhidas quatro toneladas de resíduos como garrafas, entulhos, pedaços de móveis, madeiras, plásticos, entre outros do local.

Para o trabalho de limpeza, os servidores da Semserv precisaram entrar dentro do rio e das galerias para retirar o lixo. Também foi utilizada uma boia, instalada de uma margem a outra, para evitar que o material se dispersasse.

“É preciso que toda a população se conscientize e descarte o lixo de forma correta para evitar que cenas como essa se repitam. A Semserv conta com serviço diário de coleta de lixo e também recolhemos móveis e entulhos. A limpeza da cidade depende da colaboração de todos”, enfatiza Marcos Aranda, secretário de Serviços.

Aranda destaca que a Semserv realiza os serviços de limpeza de rios, canais e galerias todos os dias da semana, além de atuar em várias outras frentes que envolvem capina, varrição e desobstrução de rios, córregos e de redes de escoamento da água.

foto divulgação