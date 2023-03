Cariacica assina convênio com trabalhadores das associações de catadores de materiais recicláveis

A coleta seletiva de materiais recicláveis recebeu um grande incentivo em Cariacica. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços (Semserv), assinou um convênio com as associações de catadores Acamarp, de Nova Rosa da Penha, e Flexvida, de Nova Canaã.

O prefeito Euclério Sampaio ressaltou a importância da iniciativa. “Essa parceria é importante porque visa a dar melhores condições de trabalho a esses trabalhadores”.

A partir de agora, 21 famílias vão receber mensalmente do município, em média, um salário mínimo para investirem no trabalho nas associações, desde que façam o trabalho de triagem estipulado no contrato. A remuneração irá variar de acordo com a produção.

“Desde que nós iniciamos o trabalho em Cariacica queríamos remunerar as associações de catadores, que eu considero educadores sociais. É muito importante assinar esse contrato porque, além do material encaminhado para eles e o que é coletado nos eventos, agora eles terão esse apoio financeiro”, destacou Marcos Aranda, secretário de Serviços.

Aranda agradece também o apoio da Procuradoria-geral, secretarias de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente. “Esse convênio é um grande passo para melhorar a coleta seletiva na cidade. Esperamos que a nossa parceria avance mais a cada dia”, acrescentou o secretário de Serviços.

Antônio Francisco, presidente da Flexvida, acredita que o convênio vai aumentar a renda dos catadores. Já Ivanilda Lima Rodrigues, da Acamarp, comemora a parceria, que era um sonho dos trabalhadores há mais de 20 anos.