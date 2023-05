CARIACICA | Casaca, Wanted Band e Jessé Lopes fazem shows gratuitos na terça (30) e quarta (31)

Que tal curtir um bom show logo no comecinho da semana? Nesta terça (30) e quarta-feira (31), a Praça de Alimentação do Shopping Moxuara ficará mais animada com shows gratuitos da banda Casaca, Wanted Band e Jessé Lopes, a partir das 19h.

Com um repertório recheado de sucessos que já são clássicos da música capixaba, a banda Casaca faz show acústico na terça-feira (30), a partir das 19h. Já na quarta-feira (31), o sertanejo tomará conta da noite com a Banda Wanted e os cantores capixabas Jessé Lopes e Rickson Maiolli, em três shows que prometem animar o público, também a partir das 19h.

Os eventos acontecem em comemoração ao aniversário de 09 anos da Music Store, loja de instrumentos e equipamentos musicais no Shopping Moxuara, que é referência para os artistas e músicos capixabas.

Serviço

30/05 – Show da Banda Casaca;

31/05 – Show da Wanted Band e Jessé Lopes;

Horário: a partir das 19h;

Local: Shopping Moxuara, praça de alimentação;

Gratuito.