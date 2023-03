CARIACICA | EMEF Orlando Moreira de Lima é entregue totalmente reformada à comunidade

A Secretaria de Educação (Seme) está investindo cada vez mais em reformas e ampliações nas unidades de ensino. Nesta terça-feira (28) a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlando Moreira de Lima, no bairro Itapemirim, foi entregue totalmente reformada à comunidade.

A unidade atende 340 alunos do 1º ao 5º anos do ensino fundamental, matriculados nos turnos matutino e vespertino. A obra faz parte do Programa ReNova Escola, que reforma e amplia os espaços educacionais do município.

“Fico muito feliz por mais essa reforma em nosso município. E vamos atender ao pedido da diretora e do secretário José Roberto para autorizar a construção da quadra, da biblioteca e da sala de Atendimento Educacional Especializado na Emef”, afirmou o prefeito Euclério Sampaio.

“Fico muito feliz por essa entrega, pois a escola precisava passar por uma intervenção. Desde 1997 ela estava sem reforma e, graças ao prefeito Euclério Sampaio, essa obra foi possível”, ressaltou José Roberto Martins Aguiar, secretário de Educação de Cariacica.

Obras realizadas

O programa ReNova Escola realizou uma série de benfeitorias na Emef Orlando Moreira de Lima, como a construção de muros de vedação e de contenção; recuperação de muro; instalação de alambrado; reforma de banheiros; assentamento de barra cerâmica nas salas de aula e nos corredores; substituição de esquadrias de ferro por alumínio, entre outras.

“Quero agradecer ao prefeito Euclério Sampaio pelo trabalho incansável que vem realizando em nosso município, em especial com a infraestrutura das nossas escolas. A nossa escola ficou linda, muito obrigada”, destacou Simone Grola Prando Souza, diretora da Emef.