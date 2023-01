Cariacica está acima da média nacional em atualizações do CadÚnico

O município de Cariacica está acima da média nacional em relação à Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do Cadastro Único (CadÚnico), que é a porta de entrada dos cidadãos para os benefícios do Governo Federal.

Enquanto em Cariacica a TAC é de 81,33%, a média nacional encontra-se em 80,53%. A TAC é calculada de acordo com a relação entre famílias cadastradas, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo com cadastro atualizado e o total de cadastrados.

Isso significa que o cadastro no município está bem focalizado e atualizado, ou seja, a maioria das famílias cadastradas pertence ao público alvo do Cadastro Único. As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O município possui 72.429 famílias inseridas no Cadastro Único; 57.388 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos; 59.698 famílias com renda até meio salário mínimo; e 48.552 famílias com renda até meio salário mínimo com o cadastro atualizado.

“Esses números que colocam Cariacica em destaque no cenário nacional são o resultado de várias ações que desenvolvemos durante a gestão, que têm o objetivo de levar aos cidadãos acesso aos direitos e à cidadania”, afirmou Danyelle Lirio, secretária de Assistência Social.

No ano de 2022, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica (Semas) realizou 16 mutirões do Cadastro Único e outros 13 eventos.

O Cadastro Único

O CadÚnico é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar total de até três salários mínimos.

Dentre os benefícios do cadastro estão a tarifa social de água e energia, Programa ID Jovem, CNH Social, isenção de taxa para concurso público, BPC para idosos e PcD, Auxílio Brasil, entre outros.

