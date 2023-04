CARIACICA | Euclério Sampaio se reúne com o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência do MP

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira (5) a procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência (NAVV) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

O objetivo da reunião foi dialogar sobre a importância da defesa das vítimas, visando a concretização de direitos e a promoção da Justiça. Durante o encontro, Euclério relatou as ações do município de Cariacica em apoio às vítimas, bem como manifestou interesse em celebrar uma parceria do município com o NAVV.

Também participaram da reunião a dirigente do Cento de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação (Caope) do MPES, procuradora de Justiça Maria Cristina Rocha Pimentel; as servidoras do NAVV Simone Cassari e Vanessa Santa Bárbara Rodrigues; a secretária de Governo de Cariacica, Shymenne Benevicto de Castro; a secretária de Assistência Social de Cariacica, Danyelle Lirio; e a secretária da Mulher e Direitos Humanos de Cariacica, Samiramis Baldotto.

O NAVV vai atuar em todo o Espírito Santo, promovendo, por meio do acionamento das instituições e órgãos responsáveis, os direitos à informação, à segurança, ao apoio, à proteção física, patrimonial, psicológica, documental, inclusive de dados pessoais, à participação e à reparação dos danos materiais, psicológicos e morais sofridos pelas vítimas, dentre outros.

foto Arnaldo Peruzo