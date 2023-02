CARIACICA | Inscrições para cursos de Pedagogia e História no Polo UAB começam dia 16 de fevereiro

today31 de janeiro de 2023 remove_red_eye64

Interessados em estudar na Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Cariacica poderão fazer as inscrições entre os dias 16 e 24 de fevereiro, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). As vagas são para os cursos de História e Pedagogia e as aulas começam no segundo semestre.

As aulas acontecerão no Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Cariacica, em Santana. Trata-se de uma unidade de educação a distância com cursos oferecidos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e pela Universidade Capixaba (UNac). O município, por meio da Secretaria de Educação (Seme), participa oferecendo o espaço físico, infraestrutura e coordenação dos alunos e professores.

O polo é fruto de uma parceria da Secretaria de Educação de Cariacica com com o sistema UAB da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que é um programa do Governo Federal. Outras instituições federais ou particulares de ensino superior ou técnico ainda poderão entrar para o programa.

Pós-graduação

Também em fevereiro será lançado o edital de pós-graduação com as regras para inscrições. Para o primeiro semestre de 2023 os cursos oferecidos são Cidades Inteligentes e Educação Matemática com Ênfase no Ensino Médio.

Já no segundo semestre começam as pós em Prevenção às Violências, Promoção da Saúde e Cuidado Integral e Aperfeiçoamento em Internet das Coisas.

Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]

foto Claudio Postay