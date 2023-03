CARIACICA | Novo prédio do Batalhão de Missões Especiais é inaugurado em Jardim América

Foi inaugurado na manhã desta terça-feira (7) o novo prédio anexo ao Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar, no bairro Jardim América, em Cariacica. A solenidade contou com a presença do governador Renato Casagrande e do prefeito Euclério Sampaio.

O espaço conta com auditório, alojamento, salas administrativas, refeitório, academia, entre outras estruturas. As intervenções foram realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Com investimento de R$ 600 mil, a nova unidade está localizada no terreno com área de 700 m² aos fundos do Batalhão. No prédio funcionava o antigo Fórum de Cariacica e a estrutura estava bastante deteriorada, uma vez que o espaço não era utilizado há muitos anos.

“Quero registrar minha alegria em retornar com o Batalhão de Missões Especiais. Foi um compromisso que assumimos e agora voltou a ser um batalhão completo, com área de alojamento, treinamento, ginásio e setor administrativo. Estamos recuperando as forças de segurança com investimentos robustos e valorização da tropa. Meu agradecimento ao comandante do BME e a todos os policiais que fazem deste batalhão tão respeitado”, afirmou o governador Casagrande.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, agradeceu ao governador. “Quero agradecer ao governador Renato Casagrande por este novo prédio e pelas melhorias na segurança pública. Você restaurou o BME e está dando dignidade aos policiais e para a cidade de Cariacica”, frisou.