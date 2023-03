CARIACICA | Prefeito antecipa para março pagamento do bônus para profissionais da educação

O prefeito Euclério Sampaio anunciou nesta quinta-feira (9) que vai antecipar o pagamento do bônus desempenho aos profissionais da educação para o mês de março.

“Antecipamos o pagamento do bônus, que seria em abril, para a folha de março. Isso é resultado do nosso diálogo constante com a categoria e valorização da educação”, disse o prefeito.

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Christovam Mendonça, comemorou o anúncio. “A gente recebe com muita alegria o anúncio do pagamento do bônus. Ficamos felizes com o compromisso da prefeitura de Cariacica com uma educação de qualidade e bem valorizada.”

O bônus desempenho faz parte do Programa Educa-Ação Cariacica, criado pela Lei Municipal 6.171 de 16 de junho de 2021, e regulamentado pelo Decreto 84 de 2022.

O objetivo é valorizar o magistério, proporcionar o aprimoramento permanente da qualidade da educação básica pública municipal, e estimular a busca pela melhoria contínua do desempenho dos alunos e da gestão das unidades escolares e administrativas.

Os valores do bônus são pagos proporcionalmente ao alcance direto dos indicadores de qualidade preestabelecidos para a unidade escolar ou administrativa onde o profissional estiver lotado.

